Un autre dirigeant pourrait quitter l’Olympique de Marseille

Jamais deux sans trois. Après les départs successifs de Roberto De Zerbi et Medhi Benatia, un autre dirigeant marseillais pourrait quitter l’OM d’ici peu. Passé à la notoriété pour son conflit ouvert avec Jean-Pierre Papin, alors entraîneur de la réserve la saison dernière, ou pour être le fameux « cousin » de Chancel Mbemba, Ali Zarrak, responsable de l’équipe réserve et adjoint officieux de Benatia, serait sur le départ selon les informations de La Provence.

Les joueurs de la réserve déjà avertis

Arrivé en décembre 2023 sous la houlette de Stéphane Tessier, alors directeur général de l’OM avant son départ en juin 2024, Zarrak est devenu l’une des figures du camp Benatia depuis l’arrivée de l’ancien dirigeant marseillais. Selon le quotidien provençal, il aurait annoncé son départ à plusieurs joueurs ce dimanche. Le dirigeant marseillais, souvent présent dans les tribunes des stades où jouent les équipes olympiennes, qu’il s’agisse du stade Jan-Breydel de Bruges pour l’équipe première, du stade Francis-Turcan de Martigues pour les féminines ou pour des matchs de Youth League, a parfois dépassé les bornes, comme lors de la rencontre entre Le Havre et l’OM en mai 2025 où il aurait été exfiltré de la tribune officielle du stade Océane à cause de son comportement, comme l’avait rapporté L’Équipe.

Encore un communiqué nocturne à venir ?