  • Ligue 1
  • J22
  • Metz-Auxerre (1-3)

L’ultradépendance d’Auxerre à Lassine Sinayoko

LB
Plus fort que Haaland. Impliqué sur les trois buts inscrits par Auxerre sur la pelouse de Metz ce dimanche (1-3), Lassine Sinayoko s’est une nouvelle fois montré décisif pour son équipe, une habitude récurrente cette saison pour l’international malien.

Le joueur le plus impliqué directement sur les buts de son équipe

Selon Opta, avec 10 implications directes sur les 17 buts inscrits par Auxerre cette saison, Sinayoko possède un taux de 59%. Ce qui en fait le meilleur joueur du top 5 européen dans ce domaine devant Vedat Muriqi, l’attaquant de Majorque (57%), et Erling Haaland avec Manchester City (52%).

Les Auxerrois pourront le remercier en cas de maintien.

LB

