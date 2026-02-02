S’abonner au mag
  • France
  • Paris FC

Le Paris FC s’offre un talent de 17 ans

JE
Le Paris FC s’offre un talent de 17 ans

Aux deux extrémités de la pyramide des âges. Comme l’a annoncé le Paris FC ce lundi, le jeune milieu de terrain Rudy Matondo, 17 ans, quitte l’AJ Auxerre pour rejoindre la capitale française, peu de temps après l’engagement du vétéran Immobile.

Selon Le Parisien, le club parisien a déboursé une somme de base de 15 millions d’euros, pouvant atteindre 17 millions avec les bonus, pour s’attacher les services du jeune international français U19.

Retour en région parisienne

Originaire d’Évry-Courcouronnes, à quelques stations RER de Paris, Matondo a commencé le football à l’US Grigny avant de rejoindre en 2023 l’académie d’Auxerre. Il a fait ses débuts en Ligue 1 lors de la saison passée et s’est progressivement imposé cette saison, disputant 16 rencontres de championnat.

Fun fact : le 14 mars, au lendemain de la naissance du petit Rudy, Ciro Immobile participait à son tout premier match professionnel avec la Juventus.

Auxerre lâche enfin la dernière place !

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 9h
103
198

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!