Le Paris FC s’offre un talent de 17 ans

Aux deux extrémités de la pyramide des âges. Comme l’a annoncé le Paris FC ce lundi, le jeune milieu de terrain Rudy Matondo, 17 ans, quitte l’AJ Auxerre pour rejoindre la capitale française, peu de temps après l’engagement du vétéran Immobile.

Selon Le Parisien, le club parisien a déboursé une somme de base de 15 millions d’euros, pouvant atteindre 17 millions avec les bonus, pour s’attacher les services du jeune international français U19.

𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 𝑹𝒖𝒅𝒚 🤝 Le jeune milieu de terrain français rejoint le Paris FC en provenance d’Auxerre 🤩 🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC pic.twitter.com/RYkVeHN6J3 — Paris FC (@ParisFC) February 2, 2026

Retour en région parisienne

Originaire d’Évry-Courcouronnes, à quelques stations RER de Paris, Matondo a commencé le football à l’US Grigny avant de rejoindre en 2023 l’académie d’Auxerre. Il a fait ses débuts en Ligue 1 lors de la saison passée et s’est progressivement imposé cette saison, disputant 16 rencontres de championnat.

Fun fact : le 14 mars, au lendemain de la naissance du petit Rudy, Ciro Immobile participait à son tout premier match professionnel avec la Juventus.

Auxerre lâche enfin la dernière place !