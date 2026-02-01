Le Paris FC tente un très gros coup en attaque

Le gros coup de l’hiver ? À la recherche d’un renfort en attaque depuis le début de ce mercato d’hiver, le Paris FC a trouvé son homme. Et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit de Ciro Immobile. L’attaquant italien a en effet signé un contrat jusqu’en fin de saison, plus une année en option ce dimanche.

𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐢𝐫𝐨 👋 L’attaquant italien rejoint le Paris FC en provenance de Bologne 🤝 🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC pic.twitter.com/SvHMReKZH5 — Paris FC (@ParisFC) February 1, 2026

« Ciro est un vrai compétiteur, un attaquant qui a marqué de nombreux buts tout au long de sa carrière. Surtout, il va apporter à l’équipe et au club sa grande expérience, son caractère et sa personnalité. C’est un réel atout pour le club et nous lui souhaitons de s’épanouir pleinement sous le maillot du Paris FC », a déclaré Marco Neppe, directeur sportif du PFC. Surtout, l’international italien tentera de se relancer, lui qui a connu une première partie de saison compliquée à Bologne (neuf petits matchs joués).

Les p’tits jeunes, mais aussi les vieux en quête d’un dernier souffle.

