Un groupe de supporters messin cesse ses activités

La coupe est pleine. Ou vide. Une semaine après l’annonce de l’arrêt des activités de la Horda Frénétik, la Gruppa Metz cesse aussi ses actions. Le « manque de projet sportif du club » est mis en cause. « Nous n’animerons plus les tribunes jusqu’à nouvel ordre, dégoûtés par l’inaction des dirigeants, » dénoncent-ils dans un communiqué. Les deux groupes de supporters grenats avait manifesté avant l’accueil de Brest (0-1), début mars.

« Des saisons qui se suivent et se rassemblent »

Le groupe de la tribune Ouest de Saint-Symphorien se dit fatigué de prendre l’ascenseur. Il dénonce « des saisons qui se suivent et se rassemblent. » Les ultras le disent : « L’heure est grave. » Les hommes de Benoît Tavenot accueillent Toulouse, ce dimanche (17h15). Metz est bon dernier de Ligue 1, avec 13 points pris en 25 journées, mais ne compte que six points de retard sur Auxerre, barragiste.

Communiqué - Gruppa Metz pic.twitter.com/RN91mvw2U1 — Gruppa Metz (@GRUPPAMETZ) March 13, 2026

Le groupe d’ultra, créé en 2012, demande « un projet sportif clair, lisible et à long terme afin de stabiliser le club à sa place ». Avant de dénoncer : « Les mêmes erreurs se répètent : la vente de nos meilleurs éléments, la mise en place d’une équipe bancale, une communication quasi inexistante de la part des dirigeants, et un sentiment de gâchis énorme. » Ils n’ont pas donné de date de reprise de leurs actions.

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