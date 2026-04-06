Gérer Mbappé, Dembélé et Olise est un jeu d’enfants pour Deschamps

Du talent, et des têtes bien faites. Alors que l’équipe de France dispose d’un réservoir offensif impressionnant, avec notamment plusieurs joueurs aux statuts majeurs, se pose forcément la question de leur association en équipe nationale. Une gestion pas si compliquée que cela, à en croire Didier Deschamps. Présent au Tournoi sans frontière de Sens dans l’Yonne, le sélectionneur s’est en effet exprimé lors d’une conférence spéciale, accompagné de son fidèle adjoint Guy Stephan. « On me pose souvent la question : “Woah, ça ne doit pas être facile de gérer Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé…” Je pense que c’est beaucoup plus difficile pour vous de gérer des jeunes ou même des entraîneurs en Ligue 1, en Ligue 2 ou en National parce que ce ne sont pas les mêmes problématiques », a-t-il assuré dans une vidéo relayée par L’Équipe.

Est-ce simple de gérer Mbappé, Dembélé ou encore Olise chez les Bleus ? Didier Deschamps nous donne son analyse : « J'ai un avantage c'est qu'ils sont bons ... le problème, c'est de gérer des joueurs qui pensent qu'ils sont bons mais qui ne le sont pas tant que ça » pic.twitter.com/sFGaoQajbj — L'Équipe (@lequipe) April 6, 2026

Malgré leur capacité à faire la différence individuellement, les attaquants de l’équipe de France seraient donc avant tout orientés vers le collectif. « Je peux vous assurer que tous, et Kylian Mbappé en tête (même si on peut penser qu’il pense à lui ou quoi que ce soit) pensent qu’ils sont dans un collectif. Même si lui comme d’autres joueurs peuvent faire la différence, il y a ceux qui font la différence mais qui ont besoin d’un collectif », poursuit DD. Selon le champion du monde 1998, cette facilité à jongler avec les ego tiendrait également à la lucidité des principaux intéressés concernant leurs propres capacités. « Ils ne se racontent pas d’histoire et ils savent qu’ils sont bons, ils font partie des meilleurs, argumente-t-il encore. Le problème, c’est de gérer des joueurs qui pensent qu’ils sont bons ou très bons, et qui ne sont peut-être pas si bons que ça. »

Des noms en tête, M. Deschamps ?

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