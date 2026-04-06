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Une légende va quitter City

TB
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Une légende va quitter City

L’histoire aura été belle. Neuf ans après son arrivée dans le nord de l’Angleterre, Bernardo Silva va quitter Manchester City à l’issue de la saison. En fin de contrat, le Portugais ne prolongera pas avec les Cityzens. « On ne remplace jamais un joueur par un autre du même calibre, car cela n’existe pas. Bernardo Silva est unique. La façon dont il maîtrise les matchs, dont il se déplace, dont il reçoit le ballon, dont il mène le jeu, dont il anticipe les solutions, a tenu à lui rendre l’hommage Pep Lijnders, adjoint de Pep Guardiola, après la victoire contre Liverpool en FA Cup. Mais toute belle histoire a une fin, et j’espère qu’il profitera pleinement des derniers mois et qu’il fera ses adieux en beauté. »

Un dernier titre à aller chercher

Les supporters des Skyblues n’ont donc plus que six (ou sept) matchs pour profiter du talent de l’ancien Monégasque. Qui pourrait partir sur une belle note puisqu’après avoir ridiculisé les Reds, les Cityzens sont qualifiés pour le dernier carré de la FA Cup, où ils défieront Southampton avant une potentielle finale contre Chelsea ou Leeds. Une victoire finale constituerait un troisième sacre dans la compétition pour Silva, qui compte également (entre autres) six titres en Premier League et une Ligue des champions avec City.

Arrivé comme un jeune talent en devenir et clairement prêt à repartir comme une légende.

Les affiches des demi-finales de FA Cup sont connues

TB

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