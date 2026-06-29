Enzo Maresca est le nouvel entraîneur de Manchester City

L’héritier du royaume des chauves. Manchester City a (enfin) annoncé le nom du successeur de ce bon vieux Pep Guardiola à la tête de l’équipe première en la personne d’Enzo Maresca. Le tacticien italien s’est engagé avec les Skyblues jusqu’en 2029. Il ne s’agit pas de sa première expérience au sein du club mancunien, puisque l’ancien coach de Chelsea a notamment évolué au sein du staff technique de son prédécesseur avant de devenir l’entraîneur principal de Parme en 2021.

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Un petit tacle pour Chelsea ?

La nouvelle coqueluche des bancs de Premier League s’est même permis une sortie quelque peu audacieuse lorsque l’on connaît la situation délicate de son ancien club : « Manchester City est un club de football incroyablement bien géré. Tout ce qu’ils font est innovant, planifié et réfléchi. Pour un entraîneur, c’est une situation idéale. Cela me procure la stabilité dont j’ai besoin pour exercer efficacement mon métier. »

C’est donc ça, le rythm and blues ?

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