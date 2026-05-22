Pep Guardiola dit au revoir à Manchester City

Grab your tissues ! Pep Guardiola et Manchester City, il ne restera plus qu’un dernier chapitre. Ce sera ce dimanche à l’Etihad Stadium contre Aston Villa. Les Citizens ont officialisé le départ du coach espagnol dans une vidéo où Pep parle des émotions, de ses dix années passées à Manchester City, du club, de la ville, des joies, des peines et d’un tas d’autres choses.

"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

« Il n’y a aucune raison »

Dans cette vidéo, Pep Guardiola explique (enfin tente d’expliquer) son départ : « Ne me demandez pas quelles sont les raisons de mon départ. Il n’y a aucune raison. Mais à l’intérieur de moi, je sais que j’ai fait mon temps et que rien n’est éternel. »

En même temps, avec les Skyblues, l’ancien entraîneur de Barcelone a tout connu et il aura remporté vingt trophées, dont la première Ligue des champions de l’histoire du club. Une décennie entière passée sur le même banc, sous les mêmes couleurs, sans que l’on ne sache quelle sera la suite pour Guardiola.

Et maintenant, le départ de l’autre Pep ?

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