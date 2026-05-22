Marcos Llorente refuse qu'on contrôle son poids

Au moins, il n’est pas grossophobe. Dans un entretien accordé à l’émission El Partidazo de la radio COPE, Marcos Llorente est revenu sur la saison de l’Atlético de Madrid, l’avenir de Simeone et plein de truc chiants. Mais au milieu des poncifs, le relayeur s’est attardé sur sa spécialité : le développement personnel. Connu pour ses théories concernant le bien-être – avec plus ou moins de véracité – Llorente a, cette fois, parlé du poids dans le football. Et pour lui, hors de question de se soumettre à un quelconque contrôle.

‼️🗣️ @marcosllorente, muy crítico con los entrenadores que obligan a pesarse en la báscula a los jugadores ❌ "Es una aberración, no sé si podría estar con un entrenador así, es una esclavitud" 🤣 ¿Si el Atleti ficha a Marcelino? "Yo me marcho" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/vfwPLc3XMq — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 21, 2026

« C’est une aberration, entame-t-il sobrement, au moment d’évoquer les entraîneurs contrôlant le poids de leurs joueurs. Je ne sais pas si je pourrais travailler avec un entraîneur comme ça. Si l’Atlético recrute Marcelino ? (connu pour régulièrement demander la pesée de ses joueurs) Je m’en vais. On ne peut pas vivre sous un tel poids au quotidien, c’est de l’esclavage. » Des mots curieusement choisis, pour celui qui voit également Luis Enrique en bon successeur du Cholo.

Adriano et Ronaldo auraient été fiers.

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