Le nouvel entraîneur de Toulouse est connu

La data room a parlé. Après le départ de Carles Martínez Novell, en poste depuis 2023, Toulouse a trouvé son nouvel entraîneur. Alors que le nom d’Olivier Pantaloni avait fuité, le club qui a axé son renouveau sur des transferts inattendus venants des quatre coins du monde a plutôt opté pour le Danois Jens Berthel Askou.

Un globe-trotter qui ne tient pas en place

À 43 ans, ce dernier sort d’une expérience concluante au Motherwell FC, en Écosse. En plus de cinq clubs de son pays natal, il a déjà bourlingué en s’asseyant sur le banc du HB Tórshavn (Îles Féroé), de l’IFK Göteborg (Suède) et du Sparta Prague (Tchéquie). Il s’agira donc de sa première virée dans le big 5 européen.

Le Toulouse Football Club est heureux d’annoncer la nomination de Jens Berthel Askou en tant qu’entraîneur des Violets 😈 Velkommen Coach 🤝🇩🇰 pic.twitter.com/lMyexwUi9N — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 21, 2026

« Son parcours dans le développement des joueurs, son travail étroit avec les centres de formation et sa capacité constante à dépasser les attentes ont fait de lui un choix évident », a assuré le directeur sportif Viktor Bezhani, dans le communiqué du Téfécé. À noter que Jens Berthel Askou n’est pas du genre à s’inscrire dans la durée, avec seulement une expérience de plus d’une saison, à l’AC Horsens.

Vous ne le connaissez pas ? N’ayez crainte, vous n’aviez jamais entendu parler de Branco van den Boomen, Stijn Spierings et Santiago Hidalgo non plus.

Toulouse acte le départ de plusieurs joueurs