Thiago Silva quitte déjà le Portugal

O Monstro s’en va. Porto a annoncé le départ du club de Thiago Silva. De retour au Portugal cet hiver après un premier passage dans l’équipe B du club en 2005, l’ancien Parisien quitte les Dragons après 14 matchs joués. « Ce n’est pas un au revoir, c’est un à plus tard », a indiqué le principal intéressé au cours d’une interview diffusée sur les réseaux sociaux.

Quatorze petits matchs depuis son retour, mais un titre de champion décroché que le quadragénaire n’est pas près d’oublier : « Je vois les moments incroyables que nous avons vécus et ce titre est allé à la famille portista, qui le mérite tant. Le champion est de retour. »

FC Porto e Thiago Silva estão, agora, na história um do outro 💙♾ Felicidades, Monstro!🙌#ConseguimosJuntos pic.twitter.com/B7I89UqKV7 — FC Porto (@FCPorto) May 21, 2026

La retraite ou pas encore ?

On ne sait pas encore où rebondira O Monstro après cette nouvelle pige de quelques mois dans un nouveau club, mais Silva avait récemment confié savoir que sa carrière touchait à sa fin. Le natif de Rio de Janeiro n’a pas caché son envie de travailler dans les clubs qui ont fait son bonheur : « On ne sait jamais ce que sera demain. J’aimerais travailler dans les clubs où j’ai vécu des moments heureux, je rêve de tous les retrouver. »

En voilà un qui veut se faire une petite place au PSG.

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