Manuel Neuer de retour en sélection pour la Coupe du monde

Retour vers le passé. Retraité international depuis la fin de l’Euro 2024, Manuel Neuer va faire son grand retour en sélection. Le dernier rempart du Bayern Munich a en effet été convoqué par Julian Nagelsmann pour disputer la Coupe du monde 2026. Du haut de ses 40 ans, la légende allemande participera ainsi à son cinquième Mondial. Récemment prolongé pour une saison par les Bavarois, Neuer devrait même récupérer la place de n°1 à la place d’Oliver Baumann (Hoffenheim).

À noter également le retour de Jamal Musiala, gravement blessé au Mondial des clubs face au PSG et qui n’avait plus été appelé depuis lors. Sans grande surprise, le Bayern Munich est le club le plus représenté au sein d’une liste de 26 dans laquelle figure également la jeune pépite Lennart Karl. La Mannschaft a rendez-vous avec Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur dans le groupe E.

Ce serait bien que ce ne soit pas la fin de l’aventure, cette fois.

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