Les dates du mercato 2026-2027 pour la Ligue 1 sont connues

Préparez le carnet de chèques. La LFP a dévoilé ce jeudi dans un communiqué les dates du mercato pour la saison 2026-2027. La fenêtre estivale s’ouvrira le lundi 15 juin et s’achèvera le mardi 1er septembre à 19h59. Le mercato hivernal sera quant à lui ouvert du vendredi 1er janvier au lundi 1er février à 19h59.

LES DATES DU MERCATO 2026/2027 Le Conseil d’Administration a décidé des dates de mercato pour la saison 2026/2027. Le mercato estival débutera le lundi 15 juin 2026 et s’achèvera le mardi 1er septembre 2026 à 19h59. Le mercato hivernal commencera le vendredi 1er janvier 2027… pic.twitter.com/nJEE5Op1An — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) May 21, 2026

Pour rappel, les clubs ont le droit d’enrôler des joueurs libres en dehors de ces périodes. Ils ont également la possibilité de recruter un joker, en provenance d’un autre club français. « Cette possibilité de recrutement exceptionnel est strictement limitée à un joueur par club », précise la LFP dans son règlement.

On attend déjà la plus grosse fausse bonne idée.

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