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Les dates du mercato 2026-2027 pour la Ligue 1 sont connues

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Les dates du mercato 2026-2027 pour la Ligue 1 sont connues

Préparez le carnet de chèques. La LFP a dévoilé ce jeudi dans un communiqué les dates du mercato pour la saison 2026-2027. La fenêtre estivale s’ouvrira le lundi 15 juin et s’achèvera le mardi 1er septembre à 19h59. Le mercato hivernal sera quant à lui ouvert du vendredi 1er janvier au lundi 1er février à 19h59.

Pour rappel, les clubs ont le droit d’enrôler des joueurs libres en dehors de ces périodes. Ils ont également la possibilité de recruter un joker, en provenance d’un autre club français. « Cette possibilité de recrutement exceptionnel est strictement limitée à un joueur par club », précise la LFP dans son règlement.

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