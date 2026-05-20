Gros coup dur pour Nice avant les barrages face à Saint-Étienne

Un match couperet qui sonnera bien creux. Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a prononcé des sanctions contre l’OGC Nice avant les barrages Ligue 1-Ligue 2 face à l’AS Saint-Étienne. Dimanche dernier, après le match nul de la lose face à Metz qui a scellé le sort des Aiglons, des supporters niçois avaient envahi la pelouse de l’Allianz Riviera, jeté des objets pyrotechniques et commis des dégradations.

En guise de sanction, la LFP a sanctionné Nice de deux matchs à huis clos total à l’Allianz Riviera, dont un match avec sursis. Le match retour des barrages, qui se disputera à Nice le vendredi 29 mai, se jouera donc à huis clos. Le match aller, lui, se disputera à Saint-Étienne le mardi 26 mai.

Un nouveau coup dur pour les Niçois, qui pourraient aussi être privés de plusieurs internationaux pour ces matchs cruciaux. Selon L’Équipe, la FIFA a en effet refusé la demande de dérogation pour que les joueurs de Nice et de Saint-Étienne sélectionnés pour la Coupe du monde puissent être disponibles pour les barrages.