Ousmane Dembélé sort du silence au sujet de sa blessure

Et si Luis Enrique était privé d’Ousmane Dembélé pour la finale de la Ligue des champions ? À dix petits jours du match face à Arsenal, l’ancien joueur du Stade rennais n’était pas présent à la séance d’entraînement du Paris Saint-Germain ce mercredi. Le Ballon d’or avait été victime d’une gêne au mollet droit face au Paris FC lors de la dernière journée de Ligue 1 ce dimanche. Il avait été remplacé par Gonçalo Ramos dès la 27e minute de jeu.

Ce mercredi, Dembélé a toutefois donné des nouvelles rassurantes au micro de RMC.« J’ai eu une petite alerte face au Paris FC, mais ça va et ça va le faire pour la finale. Être à 100% pour la finale? Oui, oui, je pense, oui ça va le faire. Je n’ai pas de doute sur ça, j’espère être sur le terrain le 30 mai », a déclaré l’attaquant.« J’ai eu tellement de petites alertes ou de grosses blessures dans ma carrière, que ce soit ici au PSG ou même avant. Avec les grandes échéances qui arrivent, et surtout cette finale, j’ai préféré m’arrêter et surtout ne pas prendre de risque. »

Arsenal peut trembler.