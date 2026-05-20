Après son exclusion des barrages, Southampton fait appel

Le « Spygate » n’est pas terminé. Alors que Southampton a été exclu ce mardi de la finale des play-off de l’EFL Championship, les Saints ont annoncé faire appel de la décision. Accusés d’avoir envoyé un espion à plusieurs entraînements de leurs adversaires en ne respectant pas les règles de la Ligue anglaise de football, ils ont vu leur place en finale chipée par les joueurs de Middlesbrough qu’ils avaient éliminés en demi-finales.

Dans le communiqué publié par le club, le directeur général Phil Parsons a reconnu les faits d’espionnage, mais a contesté la décision, jugeant qu’il s’agissait « d’une sanction qui n’est pas proportionnelle à l’infraction ».

Saturday's Sky Bet Championship Play-Off Final between Hull City and Middlesbrough will kick-off at 15:30. Should the outcome of the ongoing appeal process result in the Final being contested by Hull City and Southampton, the kick-off time for the fixture will remain at 16:30.… pic.twitter.com/TUwiI14Npi — EFL Communications (@EFL_Comms) May 20, 2026

L’EFL ne ferme pas la porte

La Ligue de football anglaise n’a pas fermé la porte à un nouveau retournement de situation. Elle a annoncé que l’appel transmis par les Saints serait étudié ce jour même et que l’horaire de la finale dépendrait du club qui affrontera Hull City pour une place en Premier League : 15h30 (heure anglaise) en cas de match contre Middlesbrough et 16h30 dans le cas d’une annulation de la sanction précédemment établie.

Plutôt rouge et blanc ou blanc et rouge ?

Southampton exclu des barrages de Championship !