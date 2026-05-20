Avec quel autre Villa Emery peut-il gagner la Ligue Europa ?

Déjà vainqueur de la Ligue Europa à quatre reprises en tant que coach, Unai Emery pourrait ajouter une nouvelle C3 à son palmarès avec Aston Villa ce mercredi soir contre Fribourg. Il y a eu Sevilla, Villarreal et donc peut-être Aston Villa. Voici dix autres idées de « villa » à faire triompher pour la suite de la quête folle de l’Espagnol.

→ FC Villars l’Isle Saint Maurice Blussans

En train de batailler dans les méandres de la R2 contre le FC de Montfaucon-Morre-Gennes ou La Joux Nozeroy, ce petit club du Doubs attend son heure (et un adversaire capable de retenir son blase). Coupe de France 2028 : le duo Marvin Martin – Ryad Boudebouz saison 2010-2011 ressuscite au pays du comté et se paie le PSG au Stade de France. Un défi idéal pour Unai qui débarque dans le Doubs et offre un dernier challenge européen à Cédric Bakambu. Le Mont d’Or au chaud et la coupe à la maison.

→ FC Eston Villa

Un club au nom atypique qui traîne dans les bas-fonds du football estonien. Jusqu’à ce qu’un riche investisseur en ait marre de voir son pays briller davantage à l’Eurovision que dans le monde du ballon rond. Qui dit grandes ambitions dit grands moyens. Le club dégaine du (Tommy) cash et s’offre la légende Rauno Sappinen et ses 177 pions sous le maillot du Flora Tallin. Le début d’un trio mythique avec Movaisalen et Fetforen. Ça tombe bien, ça rime avec campagne européenne.

→ David Villa

El Guaje a beau avoir gagné une Coupe du monde, un Euro et une Ligue des champions, la C3 manque toujours à l’appel. Et il n’est jamais trop tard pour découvrir les joies des déplacements face à Larnaca ou Midtjylland. Oui, même à 44 ans.

→ Village People

Après le tirage au sort de la Coupe du monde, le groupe américain délaisse le soccer et s’attaque au ballon rond, le vrai. Après tout, peut-être que Vitolo aurait été un bon plombier ?

→ ESV Admira Villach

Logé au pied des Alpes autrichiennes, ce patelin produit plus de skieurs que de bons footballeurs. Pas un problème pour Adrien Thomasson, il a les deux pieds. Parti libre de Lens, le Savoyard débarque pour dévorer du schnitzel et les défenses de Bundesliga. Avec le renfort de ses potes Kevin Danso et Samson Baidoo, le petit Poucet grimpe les échelons et s’offre une place en C3. Et une dernière symphonie européenne pour Emery.

→ André Villas-Boas

Ah non, ça ne marche pas, la Ligue Europa, il l’a déjà. Même pas besoin d’Emery pour faire triompher le FC Porto en 2011 !

→ La Villa 2

Pour offrir une suite au film de Robert Guédiguian, faites le choix d’Unai Emery. Diriger une équipe, écrire un bon scénario improbable et réussir la fin de son histoire, l’entraîneur espagnol sait faire. Puis, franchement, Jean-Pierre Darroussin mériterait bien un deuxième César 30 ans après celui de meilleur acteur pour un second rôle, non ? Cœur sur toi, Henri Duflot.

→ Yann M’Vila

Un joueur de talent comme ce bon vieux Yannou ne peut pas finir sa carrière avec deux titres de champion de Grèce et un trophée de champion de France de CFA (à l’ancienne), c’est impossible. Que ce soit à Caen ou ailleurs, le milieu aux passes Ligue des champions selon Fredo Antonetti doit finir comme il avait commencé : en beauté. Unai Emery peut sortir ses outils, le retaper et l’emmener sur le toit de la petite Europe. Vite, le temps presse.

→ ヴィラ

Cela veut dire « villa » en japonais, démerdez-vous avec ça.

→ La villa des cœurs brisés

Le Heart of Midlothian ferait un parfait candidat, contrairement à ceux qui font le bonheur de cette émission de téléréalité.

Aston Villa torpille Liverpool et s’assure la Ligue des champions