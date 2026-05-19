Scènes de liesse devant l’Emirates après l’officialisation du titre d’Arsenal

Plus de 20 ans à ronger son frein… Maintenant, ça y est, les fans d’Arsenal peuvent exulter ! Après le match nul de Manchester City à Bournemouth (1-1), les Gunners sont officiellement champions d’Angleterre, pour la première fois depuis 22 ans. Ni une ni deux, des milliers de supporters ont afflué vers l’Emirates Stadium, pour exulter tous ensemble.

Scenes in North London as supporters celebrate the Gunners' Premier League title win 🏆🎉 #beINPL | #Arsenal pic.twitter.com/sZ6H4MUbOG — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 19, 2026

There’s already a crowd of fans celebrating at the Emirates stadium tonight.👏🏟️ pic.twitter.com/iYDPiZ5D4i — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) May 19, 2026

Au son des klaxons, les fans d’Arsenal se sont réunis devant le parvis pour exprimer leur joie, pour la plupart venus des pubs, où ils ont pu admirer les exploits d’Eli Junior Kroupi. La fête promet d’être totale dans le nord de Londres, où l’on oublierait presque qu’un autre grand trophée pourrait être remporté d’ici un peu plus de dix jours…

Arsenal is back on top !

Arsenal sacré champion d’Angleterre pour la première fois depuis 2004 !