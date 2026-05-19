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Un coup franc à la Hakan Çalhanoğlu en Belgique

TJ
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Un coup franc à la Hakan Çalhanoğlu en Belgique

Dans les bizarreries des fins de championnat en Belgique, avec ces systèmes de play-offs qui relèvent plus de la loterie que du mérite sportif, on trouve tout de même quelques pépites. Ce mardi, le banger du soir nous vient d’un Westerlo-Standard de Liège, et l’ouverture du score des locaux signée Doğucan Haspolat.

Au menu, une frappe sèche sur un coup franc avoisinant les 30 mètres, qui dans le geste rappelle le talent de son compatriote Hakan Çalhanoğlu ! Le tir d’Haspolat s’est ensuite logé en pleine lulu, supplément barre rentrante.

Succulent !

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TJ

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