Un coup franc à la Hakan Çalhanoğlu en Belgique

Dans les bizarreries des fins de championnat en Belgique, avec ces systèmes de play-offs qui relèvent plus de la loterie que du mérite sportif, on trouve tout de même quelques pépites. Ce mardi, le banger du soir nous vient d’un Westerlo-Standard de Liège, et l’ouverture du score des locaux signée Doğucan Haspolat.

🚀 | Quel BIJOU de Doğucan Haspolat ! 💎😮‍💨 Regardez #WESSTA dans l'app DAZN. 📲 pic.twitter.com/XBL2S0q7Tl — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 19, 2026

Au menu, une frappe sèche sur un coup franc avoisinant les 30 mètres, qui dans le geste rappelle le talent de son compatriote Hakan Çalhanoğlu ! Le tir d’Haspolat s’est ensuite logé en pleine lulu, supplément barre rentrante.

Succulent !

Dix buts, un CSC et un final fou en Belgique