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La liste du Portugal pour la Coupe du monde, avec Cristiano Ronaldo
Pas de surprises, mais des gros blazes. Le Portugal connaît ses 26 jogadores pour le Mondial américain. Roberto Martínez a fait sans surprise. Le sélectionneur du 5ème pays au classement FIFA a choisi d’emmener Cristiano Ronaldo aux Amériques. À 41 ans, CR7 s’apprête à disputer sa sixième Coupe du monde. Il devrait partager ce record avec Lionel Messi et le portier mexicain Memo Ochoa.
Quatre parisiens appelés
Les Parisiens Nuno Mendes, João Neves, Gonçalo Ramos et Vitinha figurent bien sûr dans la liste, contrairement à Afonso Moreira, révélation lyonnaise de la saison. Quatre gardiens sont appelés. Le Portugal joue dans le groupe K, avec la Colombie, l’Ouzbékistan et la RDC. Le Champion d’Europe 2016 affrontera le Chili et le Nigeria en matchs amicaux de préparation.
Os convocados para o Mundial 2026 🫂🇵🇹#VaiDarPortugal | @FIFAWorldCup pic.twitter.com/XonTsyxiBp— Portugal (@selecaoportugal) May 19, 2026
La liste du Portugal pour le Mondial :
→ Gardiens
Diogo Costa (Porto), José Sá, Rui Silva (Wolverhampton), Ricardo Velho (Gençlerbirliği).
→ Défenseurs
Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelone), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica).
→ Milieux de terrain
Rúben Neves (Al-Hilal FC), Samú Costa (Majorque), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).
→ Attaquants
João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan AC), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).
Place au jeu.Un supporter décède en chutant du stade Azteca
UL