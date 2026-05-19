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La liste du Portugal pour la Coupe du monde, avec Cristiano Ronaldo

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La liste du Portugal pour la Coupe du monde, avec Cristiano Ronaldo

Pas de surprises, mais des gros blazes. Le Portugal connaît ses 26 jogadores pour le Mondial américain. Roberto Martínez a fait sans surprise. Le sélectionneur du 5ème pays au classement FIFA a choisi d’emmener Cristiano Ronaldo aux Amériques. À 41 ans, CR7 s’apprête à disputer sa sixième Coupe du monde. Il devrait partager ce record avec Lionel Messi et le portier mexicain Memo Ochoa.

Quatre parisiens appelés

Les Parisiens Nuno Mendes, João Neves, Gonçalo Ramos et Vitinha figurent bien sûr dans la liste, contrairement à Afonso Moreira, révélation lyonnaise de la saison. Quatre gardiens sont appelés. Le Portugal joue dans le groupe K, avec la Colombie, l’Ouzbékistan et la RDC. Le Champion d’Europe 2016 affrontera le Chili et le Nigeria en matchs amicaux de préparation.

La liste du Portugal pour le Mondial :

→ Gardiens

Diogo Costa (Porto), José Sá, Rui Silva (Wolverhampton), Ricardo Velho (Gençlerbirliği).

→ Défenseurs

Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelone), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica).

→ Milieux de terrain

Rúben Neves (Al-Hilal FC), Samú Costa (Majorque), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

→ Attaquants 

João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan AC), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

Place au jeu.

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UL

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