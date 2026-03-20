La liste du Portugal, sans CR7

Ah, ils vont enfin gagner. Roberto Martínez a choisi les 27 joueurs qui représenteront le Portugal lors de la prochaine trêve internationale. Il se passe de Cristiano Ronaldo, qui n’a pas joué depuis plusieurs semaines, mais sélectionne les quatre Parisiens Gonçalo Ramos, João Neves, Vitinha et Nuno Mendes. L’attaquant Gonçalo Guedes est sélectionné pour la première fois depuis 2022.

Les pays hôtes au programme

Pour le reste, c’est du classique. Bruno Fernandes et Rafael Leão sont appelés. La Seleção voyage aux Amériques pour y affronter les deux pays hôtes du Mondial : le Mexique le 29 mars prochain, et les États-Unis le 1er avril.

CR7 n’ira pas voir son meilleur pote.

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