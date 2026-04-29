L'OL va chiper un joueur prometteur à Nice

Une demi-saison en pro et puis s’en va. Lancé dans le monde professionnel par Claude Puel, le 1eʳ février face au Stade brestois, Kaïl Boudache devrait voir son avenir loin de la Côte d’Azur.

Selon L’Équipe, le milieu offensif de 19 ans devrait s’engager avec l’OL pour les trois prochaines années et deux années supplémentaires en option. Il signera son premier contrat professionnel alors que son contrat aspirant avec les Aiglons arrive à expiration.

Le joueur aurait même déjà passé sa visite médicale

Alors que l’OGC Nice joue toujours son maintien dans l’élite et que la direction va être totalement bouleversée cet été avec l’arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, les discussions autour du premier contrat pro de Boudache étaient à l’arrêt.

L’Olympique lyonnais a proposé un projet sportif assez clair pour le joueur formé à l’Olympique d’Alès, ce qui a facilité l’accord entre les deux parties. Toujours selon le quotidien, Boudache a même passé sa visite médicale ce lundi, mais rien n’est encore signé.

Un aiglon qui quitte le nid plus vite que prévu.

Le tirage des demi-finales de la Coupe de France est connu