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Vincent Kompany n'a pas apprécié son expérience en tribunes au Parc des Princes

TC
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Vincent Kompany n'a pas apprécié son expérience en tribunes au Parc des Princes

Cela ne fait pas de mal de remettre les pieds sur terre. Dans les couloirs du Parc des Princes, après la demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern (5-4), Luis Enrique et Vincent Kompany ont échangé quelques mots : « Tu as vu le match depuis les tribunes ! Tu as aimé ? », a questionné le technicien espagnol à son homologue belge. « Non, pas du tout », a répondu le coach du Bayern.

Kompany, un spectateur pas totalement comblé

Un peu plus tard dans la soirée, l’ancien Citizen a expliqué pourquoi il n’avait que très peu pris goût à sa sanction dans les tribunes : « J’ai dit à Luis Enrique que je n’arrivais pas à comprendre comment il faisait pour être dans les tribunes. C’est beau à voir, mais je préfère être au bord du terrain. »

Suspendu pour une seule rencontre en Ligue des champions, Kompany retrouvera son banc la semaine prochaine pour le match retour entre les deux équipes.

La prise de hauteur, très peu pour lui.

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TC

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