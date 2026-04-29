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Luis Enrique remporte sa 50e victoire en Ligue des champions

UL
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Luis Enrique remporte sa 50e victoire en Ligue des champions

Un entraîneur italien aurait fait la gueule. Au bout d’un match très très très ouvert, le PSG a pris le meilleur sur le Bayern Munich en demi-finales allers de Ligue des champions (5-4). Dans cette orgie de foot, Luis Enrique est devenu l’entraîneur le plus rapide à atteindre les 50 victoires en Ligue des champions. Comme le dénombre l’excellent Stats du Foot, il réalise une telle performance après 50 matchs, alors que Pep Guardiola avait dépassé cette barre après 80 matchs.

Du jamais-vu ?

« C’était un match exceptionnel, a commenté l’entraîneur espagnol sur Canal +. « Je pense qu’on a montré, les deux équipes, quel type d’équipes nous sommes. Je n’ai jamais vécu en tant qu’entraîneur un match avec cette intensité. C’est incroyable, il faut féliciter tous les joueurs. Ils sont de très haut niveau. » Le champion d’Europe en titre a poursuivi : « On a mérité de gagner, de faire match nul et de perdre. » 

En effet.

A-t-on le droit d’être un peu déçu du match de Michael Olise ?

UL

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