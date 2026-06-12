Le Barça lance une action en justice contre Florentino Pérez

Le torchon continue de brûler. Le FC Barcelone a annoncé ce vendredi un communiqué avoir déposé une demande de conciliation préalable à l’engagement de poursuites pénales pour diffamation contre Florentino Pérez. Cette action fait suite aux déclarations du président du Real Madrid, réélu jusqu’en 2030, lors de sa conférence de presse exceptionnelle du 12 mai et lors d’une interview accordée aux médias le lendemain.

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Des déclarations « fausses et diffamatoires »

Le président merengue avait abordé l’affaire Negreira, dans laquelle le FC Barcelone était accusé de corruption d’arbitres, avant d’être jugé innocenté par la justice espagnole en 2024, en parlant de « corruption systémique » et affirmé que plusieurs titres avaient été « volés » au Real Madrid ces dernières années.

« L’objet de cette plainte est que M. Pérez retire certaines déclarations qu’il a faites en sachant qu’elles étaient fausses et qui sont diffamatoires et portent atteinte à l’image et à la réputation du club, peut-on lire dans le communiqué. Si cette réclamation n’est pas dûment traitée, le FC Barcelone engagera une procédure de dépôt de plainte pénale. »

Vivement le tweet de l’Atlético.