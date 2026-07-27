Maldini et Leonardo pourraient déjà démissionner

À peine arrivés qu’ils pourraient déjà repartir. Nommés il y a seulement deux semaines pour reconstruire le football italien, Paolo Maldini et Leonardo envisageraient déjà de quitter la fédération. Selon Sky Sport Italia, Andrea Pirlo ne deviendra finalement pas sélectionneur : les rendez-vous prévus ce lundi entre son entourage et la FIGC ont été annulés après la polémique provoquée par ses liens avec Fonbet, un site russe de paris sportifs. Pirlo assure de son côté que cette collaboration est uniquement « commerciale et sportive », sans dimension politique.

La révolution aura duré le temps d’un snap

Après le refus de Pep Guardiola, Maldini et Leonardo avaient fait de Pirlo le nouvel homme central de leur projet, un entraîneur censé grandir avec une Nazionale à reconstruire. Le duo aurait accepté de rejoindre la fédération avec la garantie de pouvoir choisir le sélectionneur. Si la FIGC nomme finalement un technicien qui ne correspond pas à leur vision, les deux hommes pourraient donc démissionner.

La presse italienne évoque déjà Antonio Conte ou Roberto Mancini pour le banc, tandis que Giorgio Chiellini, Claudio Ranieri ou Silvio Baldini sont cités parmi les scénarios possibles pour réorganiser la direction sportive.

À ce rythme-là, le retour en Coupe du monde attendra encore un peu.

Andrea Pirlo rattrapé par ses liens avec la Russie