S’abonner au mag
  • International
  • Italie

Maldini et Leonardo pourraient déjà démissionner

MJ
Réactions
Maldini et Leonardo pourraient déjà démissionner

À peine arrivés qu’ils pourraient déjà repartir. Nommés il y a seulement deux semaines pour reconstruire le football italien, Paolo Maldini et Leonardo envisageraient déjà de quitter la fédération. Selon Sky Sport Italia, Andrea Pirlo ne deviendra finalement pas sélectionneur : les rendez-vous prévus ce lundi entre son entourage et la FIGC ont été annulés après la polémique provoquée par ses liens avec Fonbet, un site russe de paris sportifs. Pirlo assure de son côté que cette collaboration est uniquement « commerciale et sportive », sans dimension politique.

La révolution aura duré le temps d’un snap

Après le refus de Pep Guardiola, Maldini et Leonardo avaient fait de Pirlo le nouvel homme central de leur projet, un entraîneur censé grandir avec une Nazionale à reconstruire. Le duo aurait accepté de rejoindre la fédération avec la garantie de pouvoir choisir le sélectionneur. Si la FIGC nomme finalement un technicien qui ne correspond pas à leur vision, les deux hommes pourraient donc démissionner.

La presse italienne évoque déjà Antonio Conte ou Roberto Mancini pour le banc, tandis que Giorgio Chiellini, Claudio Ranieri ou Silvio Baldini sont cités parmi les scénarios possibles pour réorganiser la direction sportive.

À ce rythme-là, le retour en Coupe du monde attendra encore un peu.

Andrea Pirlo rattrapé par ses liens avec la Russie

MJ

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Hors Série So Foot Tactique - réédition 1000 ex.

à partir de 16.90€



C'est une putain de bonne question !

Zidane est-il le bon choix pour l'équipe de France ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
43

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.