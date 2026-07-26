6500 supporters d'un club de D3 allemande se déplacent en Angleterre pour un match amical

Oubliez la ferveur sud-américaine, la vraie passion est en Allemagne du Nord. La dernière fois que le Hansa Rostock a joué un match de Coupe d’Europe, c’était le 18 septembre 1991 au Camp Nou, à l’occasion du premier tour de qualification pour la C1 contre le FC Barcelone. Depuis, le club de la Baltique a redégringolé jusqu’en D3, où il évolue encore aujourd’hui.

A domicile à l’extérieur

Forcément, quand une occasion de jouer à l’étranger se présente, les supporters, réputés parmi les plus fidèles d’Allemagne, la saisissent sans hésiter. Illustration ce samedi, où ils étaient 6500 à Watford, pour un match amical lors duquel Vicarage Road n’avait plus rien d’anglais.

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Le score final ? 3-0 pour Watford, mais ça restera anecdotique.

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