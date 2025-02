Adrien Lebeau : « À Brest, j’aurais dû me contenter de regarder les autres »

Tu as une passion pour les mers glaciales ? Parce qu’entre Brest et Rostock, on n’est pas spécialement sur des destinations idéales pour se baigner…

(Rires.) C’est vrai qu’ici il fait très froid, mais si j’ai fait le choix de signer au Hansa (en juillet 2024), c’est pour jouer au football, pas pour bronzer au bord de la Baltique. Au cours des années précédentes, j’ai été freiné par quelques pépins physiques, donc ici, je redouble d’efforts à l’entraînement. Je travaille notamment avec un préparateur physique français avec lequel je fais des séances individuelles quand on a repos le lundi et le mardi matin. J’en ai besoin pour faire une grosse deuxième partie de saison.

Après une année sur le banc, tu es de retour dans la peau d’un titulaire. Ça fait du bien ?

Beaucoup de bien, même si mon objectif reste de jouer au moins un niveau au-dessus, et je pense que j’en ai les capacités. J’ai eu des touches pour partir dès cet hiver, mais je voulais enchaîner les performances chaque week-end pendant au moins une saison complète à Rostock et faire en sorte qu’on monte en D2 à terme.

N’importe qui dira préférer vivre une campagne européenne, même sur le banc, plutôt que de partir en D3. Mais moi, la petite musique, elle m’aurait apporté quoi ? Regarder les copains jouer ? Adrien Lebeau

La possibilité de vibrer au moment où résonne la petite musique de la Ligue des champions n’a pas suffi à te retenir au Stade brestois ?

(Sourire.) Non, car même si on fait une très bonne saison, je ne suis entré que neuf fois en jeu, et on n’est jamais vraiment heureux quand on doit s’asseoir sur le banc. Malgré la saison supplémentaire que j’avais en option à Brest, je me suis dit que le plus important à mon âge, c’est de jouer et de prendre du plaisir. Avec la Ligue des champions, le groupe se serait encore davantage élargi et je n’aurais pas spécialement eu les garanties d’augmenter mon temps de jeu. J’aurais juste dû me contenter de regarder les autres…

Éric Roy ne t’a pas promis autre chose ?

Non, peut-être quelques minutes de plus, mais sans garantie non plus. La veille de signer à Rostock, je l’ai appelé pour lui faire part de mon choix, et il m’a dit qu’il le regrettait, mais qu’il ne pouvait pas non plus aller contre ma volonté. Malgré tout, je suis parti en très bon termes avec lui. Humainement, il est énorme, je l’apprécie énormément et je lui souhaite tout le succès qu’il mérite. Je continue de regarder les matchs de Brest et j’espère qu’ils vont le faire contre Paris !

Tu te dis que ton choix peut paraître surprenant malgré tout ?

Évidemment, je pense que n’importe qui dira préférer vivre une campagne européenne, même sur le banc, plutôt que de partir en D3. Mais moi, la petite musique, elle m’aurait apporté quoi ? Regarder les copains jouer ? Je suis déjà resté assis deux ans et demi sur le banc quand j’étais à Strasbourg (après y être passé pro en 2019, NDLR). Ici, je bénéficie d’une exposition bien plus grande, et de toute façon, avec le gabarit que j’ai, ç’aurait été très compliqué de percer.

Pourquoi ?

En France, on va maximiser les gros profils, 1,80 mètre, 80 kilos, beaucoup d’explosivité… Tant mieux si ça fonctionne, mais moi, je me plais plus dans un championnat box-to-box comme la D3 allemande, où même le dernier du classement va venir nous presser fort, ce qui va nous laisser plus d’espaces. Avec la technique qu’on apprend dans les écoles de foot chez nous, je crois d’ailleurs que le jeu allemand correspond très bien aux footballeurs français. Ce n’est pas un hasard si Kolo Muani cartonnait autant à Francfort. Quand il était à Paris, il ne jouait presque que face à des blocs bas, ce qui l’empêchait de pouvoir prendre la profondeur, alors que ça correspond à son type de profil.

Quand on regarde les gros noms qui évoluent en 2. Bundesliga, c’est équivalent au milieu de tableau de Ligue 1. Adrien Lebeau

Un joueur français peut donc trouver son bonheur en Allemagne, même sans jouer en Bundesliga ?

Totalement. Je connaissais déjà la D3 pour y avoir déjà joué deux saisons à Mannheim (entre 2021 et 2023, NDLR). Le niveau de jeu est excellent, car beaucoup de joueurs de première division y sont prêtés, mais le plus fou, c’est l’ambiance dans les stades. Là, on sort d’un match devant 24 000 personnes (l’entretien a eu lieu après Hansa Rostock-Viktoria Cologne, 1-1, NDLR) et c’est tous les week-ends comme ça, alors qu’on est en D3 justement ! L’autre jour, je regardais le match de Metz, mon club de cœur, contre Clermont, il y avait à peine 17 000 personnes au stade, alors que c’était du haut de tableau. Mais c’est pareil en Ligue 1, je ne crois pas qu’on verrait des affluences pareilles dans tous les stades.

Il y a un club dans lequel tu rêverais d’évoluer ici ?

Je n’ai pas de réponse toute prête, il faut avant tout rester réaliste. Jouer un ou deux niveaux au-dessus, c’est déjà bien. Une carrière en 2. Bundesliga, c’est équivalent au milieu de tableau de Ligue 1. Quand on regarde les gros noms qui y évoluent (il compte sur ses doigts) : Hambourg, Schalke 04, Kaiserslautern, le Hertha Berlin, Cologne, Düsseldorf, Hanovre… C’est presque un choc par week-end et devant 60-70 000 personnes. Donc oui, c’est un plan qui pourrait me convenir. Après, pour moi, un joueur atteint son meilleur niveau footballistique vers 28-29 ans, donc d’ici là, je dois enchaîner.

Et quand tu seras à ton prime, ce serait avec quel maillot sur les épaules idéalement ?

Disons que si le Barça m’appelle, j’irai à vélo depuis Rostock ! (Rires.)

