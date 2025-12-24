S’abonner au mag
John McGinn vanne Morgan Rogers et explique le retour en forme des Villains

John McGinn vanne Morgan Rogers et explique le retour en forme des Villains

Gêné d’avoir un cuisto, mais pas pour les tacles.

À Aston Villa, la dynamique n’a plus rien d’un mirage. Après un début de saison en dents de scie, les Villans restent désormais sur six victoires consécutives en Premier League, un record vieux de 111 ans. De quoi donner le sourire à John McGinn, interrogé par Sky Sports sur ce retournement. Le capitaine a d’abord choisi l’option chambrage, visant Morgan Rogers « Au début, ses frappes passaient au-dessus de la barre. Maintenant, elles redescendent juste en dessous. »

Villa a changé de visage

Derrière la vanne, le constat est clair. « On a très mal commencé, on n’arrivait pas à marquer », reconnaît l’Écossais, avant de pointer la montée en puissance progressive. Plus réalistes offensivement, plus solides mentalement, les Villans ont surtout appris à revenir après avoir été menés, engrangeant des points là où ils les perdaient auparavant. « On a quelque chose en nous, on se bat jusqu’à la fin », insiste-t-il, citant le but contre Arsenal comme un vrai déclic.

De Villans petits canards

Série de victoires : Une première depuis 111 ans pour Aston Villa

