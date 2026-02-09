Luis Enrique vante les mérites des supporters du PSG

Un petit coup de brosse à reluire. Après que son Paris Saint-Germain a détruit l’Olympique de Marseille (5-0), Luis Enrique n’a pas seulement vanté la prestation de ses joueurs, mais également celle des supporters du Parc des Princes.

« On a vu les tifos, c’est incroyable. Le niveau de nos supporters est impressionnant à chaque match. Ils sont toujours là, même quand on a des problèmes. C’est un vrai plaisir », exultait le technicien espagnol, qui n’a par ailleurs pas fermé la porte à une prolongation de contrat. Dans un monde idéal, il aurait pu ajouter qu’on aurait aimé voir les Marseillais pouvoir leur répondre.

Le PSG se déplacera à Rennes vendredi puis à Monaco le mardi d’après pour le barrage aller de Ligue des champions. Quant à Marseille, qui n’est plus en Coupe d’Europe, il se retrouve 4e et voit Lyon lui passer devant. Heureusement, le LOSC, qui n’a toujours pas gagné en 2026, reste six points derrière.

La gueule de bois du lundi matin.

Les stats historiques de PSG-OM