Les stats historiques de PSG-OM

Une démonstration historique. Plus large succès de l’histoire dans un Classique, la très large victoire du PSG sur l’OM dimanche soir a marqué les esprits. Au-delà de la revanche prise par les joueurs de la capitale après leur revers de l’aller, la domination des champions de France s’est également matérialisée en chiffres. À commencer par des statistiques offensives impressionnantes côté parisien : 53 ballons touchés dans la surface adverse (contre 9 pour l’OM), quatre montants touchés (ce qui n’était plus arrivé depuis sept ans) ou encore ce total impressionnant de 4,14 expected goals, symbole des très nombreuses occasions de but parisiennes.

9 - Ousmane Dembélé a été impliqué dans neuf buts contre Marseille toutes compétitions confondues (5 buts, 4 assists), soit l'adversaire contre lequel il a été le plus souvent décisif dans sa carrière. Bourreau. pic.twitter.com/blu41gQNx3 — OptaJean (@OptaJean) February 8, 2026

Côté joueurs, Ousmane Dembélé s’est une nouvelle fois distingué en lançant les siens d’un doublé magistral en première période. L’OM est désormais sa victime favorite toutes compétitions confondues depuis le début de sa carrière avec cinq buts et quatre passes décisives. Une nouvelle fois passeur décisif, Nuno Mendes a lui aussi crevé l’écran, faisant souffrir le martyre au couloir droit olympien (avec l’aide de Bradley Barcola). Ballons récupérés, duels, passes bien senties… le Portugais a rayonné.

1 - Nuno Mendes lors de #PSGOM : 🥇5 dernières passes avant un tir 🥇4 passes cassant la ligne défensive adverse 🥇9 duels gagnés (sur 10) 🥇9 ballons récupérés (seulement 6 perdus) Masterclass. pic.twitter.com/cnFCPCSe1I — OptaJean (@OptaJean) February 8, 2026

Et Benjamin Pavard est devenu le premier joueur à subir deux manitas face au PSG en un an avec deux clubs différents.

Luis Enrique vante les mérites des supporters du PSG