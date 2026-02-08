L’arbitre allemand Pascal Kaiser victime d’une agression homophobe devant son domicile

L’homophobie tue. Pascal Kaiser, arbitre allemand qui avait demandé son petit ami en mariage au stade de Cologne le week-end dernier en marge de la rencontre entre le club local et Wolfsburg, marqué par la journée de la diversité, a été agressé à son domicile dans la nuit de samedi à dimanche.

L'arbitre amateur allemand Pascal Kaiser qui a demandé en mariage son compagnon sur la pelouse du club de Cologne face à 50 000 spectateurs victime d’une agression homophobe cette nuit. Info via le collectif Rouge direct : il avait reçu des menaces 1/2 pic.twitter.com/c3141Z9lhE — France•tv pour tou•te•s (@FTVpride) February 8, 2026

Une agression perpétrée par trois individus

Après avoir reçu des messages menaçants la veille, l’arbitre amateur très engagé sur les réseaux sociaux dans la lutte contre l’homophobie a été agressé la nuit suivante. Il avait pourtant alerté la police qui lui avait assuré qu’il ne risquait rien. Résultat, un peu plus tard dans la soirée, alors qu’il sortait fumer une cigarette, trois hommes l’attendaient dans son jardin et l’ont physiquement agressé. Le jeune homme a révélé une photo de son œil droit tuméfié.

La victime estime que son agression est en lien avec la médiatisation de sa demande en mariage.