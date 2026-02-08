S’abonner au mag
Breel Embolo victime d’une tentative de vol

Breel Embolo victime d&rsquo;une tentative de vol

Sale soirée pour Breel Embolo. Alors que le Stade rennais s’est incliné à Lens (3-1), l’attaquant suisse ne le savait pas encore mais son cauchemar ne s’est pas arrêté dans le Nord de la France. Rentré à son domicile dans la nuit, l’ancien attaquant de Monaco a été victime d’une tentative de vol selon Le Parisien.

Une première tentative de vol quatre jours plus tôt

Présent au moment des faits, Breel Embolo aurait vu les cambrioleurs tenter de voler sa voiture et les aurait poursuivis dans la rue. Au moment de sa déposition aux policiers, le Suisse aurait confié qu’il avait déjà été victime d’une tentative de vol quatre jours plus tôt.

Habib Beye sait ce qu’il lui reste à faire pour voir son attaquant taper une pointe de vitesse en match.

