  • Championship
  • J31
  • Hull-Bristol City (2-3)

Quand un animal stoppe un match de Championship pendant 10 minutes

SO
Grâce à sa victoire au MKM Stadium la pelouse de Hull City (2-3), Bristol City grimpe à la huitième place du classement en Championship. Mais, ce qu’il faut retenir de cette rencontre ce n’est pas le score. Ce n’est pas non plus l’ouverture du score d’Oliver McBurnie. Mais bien l’arrivée sur la pelouse d’un écureuil peu avant l’heure de jeu. Solide sur ses appuis, l’animal a traversé le terrain avant d’esquiver les stadiers.

Et visiblement l’animal a pris goût au spectacle puisqu’il est revenu quelques minutes plus tard pour le plus grand plaisir des 20 848 supporters présents en tribunes. Même si le match a dû être arrêté pendant 10 minutes au total, le coach de Bristol City, Gerhard Struber, a plutôt aimé cet happening comme il l’a confié au micro de BBC Radio Bristol  : « On a bien aimé l’écureuil. C’était un animal adorable, et j’aime les animaux. C’était vraiment drôle à voir. »

Beaucoup de joueurs de Championship devraient s’inspirer des coups de rein de cet écureuil.

  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

