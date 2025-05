Sheffield United à un match d’un retour en Premier League

Net et sans bavure.

Sheffield United n’a laissé aucune chance à Bristol City en demi-finales des play-off du Championship. Vainqueurs 0-3 à l’extérieur jeudi dernier, ils ont répété l’opération ce lundi à domicile (3-0). L’international gallois Kieffer Moore (41e), Gustavo Hamer (52e) et Callum O’Hare (83e), déjà buteur à l’aller, ont marqué tour à tour pour le plus grand plaisir de Bramall Lane. Relégué la saison passée, Sheffield aura donc l’opportunité de remonter immédiatement dans l’ascenseur le 24 mai, à Wembley. Le précieux ticket pour la Premier League sera à disputer avec le Sunderland de Régis Le Bris ou le Coventry de Frank Lampard. Les Black Cats comptent un but d’avance grâce à leur victoire au match aller (1-2) et reçoivent leur adversaire ce mardi.

