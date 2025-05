Sunderland renverse Sheffield et revient en Premier League !

Sheffield United 1-2 Sunderland

Buts : Campbell (25e) pour les Blades // Mayenda (76e), Watson (90e+5) pour les Black Cats

La prochaine saison d’Envers et contre tous promet d’être épique.

Sur la pelouse de Wembley, deux mastodontes du football anglais se sont affrontés pour retrouver l’élite du football britannique. Sheffield United, troisième de la saison régulière et large vainqueur de Bristol au tour précédent, a affronté le Sunderland (quatrième) de Régis Le Bris qui s’était défait au préalable de Conventry, en prolongation, lors du match retour. Au terme d’une partie aux multiples rebondissements, ce sont bien les Black Cats qui retrouveront la Premier League la saison prochaine, huit ans après leur relégation et même un passage pendant quatre saisons en troisième division.

À la sauce Campbell

Dominateur dès l’entame de la rencontre, Sheffield United a logiquement trouvé la faille en premier. Sunderland de son côté a connu son premier coup dur dans ce match avant même la fin du rang d’observation entre les deux formations. Le défenseur des Black Cats Luke O’Nien s’est blessé sur la première occasion de Sheffield et a dû céder sa place, touché à l’épaule droite (4e). Pas de pitié pour les Blades qui ont poussé et réussi à ouvrir le score grâce à Tyrese Campbell sur une contre-attaque express parfaitement menée par Gustavo Hamer, passeur décisif (1-0, 25e). Sans réaction de la part de Sunderland, les joueurs du Yorkshire du Sud ont même cru avoir inscrit le but du break sur une frappe pleine de spontanéité de Harrison Burrows, finalement refusée par le corps arbitral pour hors-jeu (34e).

Les caméras n’ont pas fini de tourner

Revenu des vestiaires avec de meilleures intentions dans le jeu, Sunderland a longtemps poussé, sans trouver les solutions dans les 30 mètres adverses, avant qu’Eliezer Mayenda ne vienne parfaitement conclure le mouvement offensif des Black Cats en propulsant le cuir sous la transversale de Michael Cooper (1-1, 76e). Mais c’est lors des huit minutes de temps additionnel que le scénario de la rencontre s’est écrit. Sur une passe en retrait totalement manquée de Kieffer Moore, Tom Watson a récupéré l’offrande, et sur une frappe de l’intérieur du droit, peu puissante mais parfaitement placée, le minot de 19 ans a renvoyé les Black Cats et ses Frenchies en Premier League (1-2, 90e+5).

Le romantisme du football.

