Un don avec un D majuscule.

Quatre ans après la vente de Chelsea, le gouvernement britannique passe à l’acte. Ou plutôt menace de mettre en application l’engagement pris par l’ancien propriétaire, Roman Abramovitch, qui avait promis que l’intégralité des revenus générés serait reversée aux victimes de la guerre d’agression de Vladimir Poutine en Ukraine.

Ainsi, ce mercredi, le Premier ministre britannique Keir Starmer s’est exprimé à la Chambre des communes à Londres et a annoncé qu’une licence avait été demandée afin de permettre la transformation du compte d’Abramovitch en une fondation destinée à soutenir la population ukrainienne par le biais de l’aide humanitaire. En l’état actuel, le milliardaire n’a pas accès à ce compte, mais le gouvernement britannique ne peut pas non plus disposer de ces fonds, ceux-ci appartenant toujours juridiquement à Abramovitch.

Starmer passe à l’offensive

L’objectif de Starmer est de finalement pouvuoir transférer les 2,5 milliards de livres (2,8 milliards d’euros) provenant des avoirs gelés vers l’Ukraine. Il s’agit des revenus de la vente, en 2022, du Chelsea FC à un consortium dirigé par Todd Boehly. S’adressant directement à l’oligarque, il a déclaré : « Le temps presse. Honorez l’engagement que vous avez pris et payez maintenant ! »

En effet, Depuis, toutefois, peu de choses ont évolué et l’argent demeure toujours sur un compte gelé appartenant au milliardaire au Royaume-Uni. Depuis lors, le gouvernement britannique et les avocats d’Abramovitch se disputent sur l’utilisation précise de ces fonds en Ukraine. L’annonce de Keir Starmer apporte désormais un nouvel élan au dossier. Si Abramovitch continue de refuser de donner son accord au transfert de l’argent dans les trois prochains mois, le Premier ministre se dit prêt à saisir la justice afin de contraindre au versement de la somme.

L’offensive de Starmer contre Abramovitch pourrait bien contribuer à redorer une popularité du Premier ministre actuellement au ras du sol.

Chelsea se sort du piège tendu par Cardiff grâce à ses entrants