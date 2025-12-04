Le calvaire d'Axel Disasi contre les jeunes du PSG

Il faut sauver le soldat Axel.

Ecarté de l’équipe première de Chelsea, Axel Disasi évolue depuis le début de saison avec l’équipe réserve des Blues. Aligné face au PSG la saison dernière en quarts de finale de la Ligue des champions avec Aston Villa, le défenseur français a retrouvé ce mercredi la formation parisienne. Et ça a mal tourné pour lui.

Opposés aux Espoirs du PSG en Premier League International Cup (compétition qui rassemble des équipes U23 de Premier League et d’autres clubs européens), les Blues ont été vaincus 3-1 par des Parisiens emmenés par le jeune buteur Ilyes Housni, auteur d’un doublé. Sur son deuxième but, l’attaquant marocain s’est joué de Disasi sur un crochet, avant de conclure du pied gauche.

🚨🚨😱ILYES HOUSNI HUMILIE AXEL DISASI ET INSCRIT LE SECOND BUT PARISIEN CONTRE CHELSEA NOS U21 MÈNENT 2-0 pic.twitter.com/b6Na9Rq9PV — 𝙋𝙎𝙂 𝙍𝙀𝙋𝙊𝙍𝙏𝙀𝙍 (@Psg_reporter) December 3, 2025

Un départ cet hiver ?

Cantonné au rôle de porteur d’eau, Disasi s’entraîne toutes les semaines avec l’équipe première, aux côtés de son coéquipier Raheem Sterling, également mis de côté. Les deux joueurs avaient été soutenus par le Syndicat des joueurs en début de saison, face à leur traitement jugé anormal. De son côté, leur coach Enzo Maresca avait minimisé leur situation, leur demandant d’arrêter de se plaindre.

Achetés respectivement 56 millions d’euros et 45 millions d’euros par les Blues, Sterling (contrat jusqu’en 2027) et Disasi (contrat jusqu’en 2029) vont tenter de se trouver un nouveau challenge cet hiver, là où on voudra bien les faire jouer.

C’est ça le défaut d’avoir quarante-sept joueurs sous contrat.

Le leader Arsenal fait le job, Liverpool évite le pire et Chelsea chute de haut