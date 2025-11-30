Chelsea s’en sort bien contre Arsenal, qui reste leader

Cette rencontre promettait du spectacle, mais Blues comme Gunners ont déçu ce dimanche pour l’affiche du week-end en Premier League. En supériorité numérique pendant une bonne partie du match, Arsenal n’a jamais su faire sauter le verrou. Les hommes de Mikel Arteta restent en tête du championnat.

Chelsea 1-1 Arsenal

Buts : Chalobah (48e) pour les Blues // Merino pour les Gunners (58e)

Expulsion : Caicedo (38e) côté Chelsea

Boostés en confiance par des performances de haute volée en Ligue des champions, Chelsea et Arsenal s’affrontaient ce dimanche après-midi, pour ce qui constituait incontestablement l’affiche du week-end en Premier League, avec deux équipes joueuses. La réalité du terrain a été un peu différente de ce que l’on attendait. Un triste match nul (1-1), qui ne fait les affaires de personne : Chelsea a de son côté manqué l’occasion de passer devant Manchester City au classement et de s’emparer de la deuxième place, quand Arsenal a manqué une occase de s’offrir deux points supplémentaires d’avance. Sans doute un relâchement inévitable après la folie des soirées européennes, mais une baisse de régime qui ne nous a offert que très peu de spectacle.

Caicedo voit rouge

Un premier acte monotone en occasions, marqué par une vilaine faute de Moises Caicedo, exclu peu avant la pause. Pourtant réduit à dix, Chelsea choisit le retour des vestiaires pour mettre un coup d’accélérateur, et une tête rageuse de Trevoh Chalobah sur corner pour ouvrir le score, contre toute attente. Bousculé par l’agressivité des Blues, Arsenal cherche désespérément une solution. Si inspiré il y a une semaine, même Eberechi Eze a essuyé le syndrome de la page blanche. Peu d’idées, pour des Gunners qui avaient une sacrée occasion de creuser l’écart avec leurs concurrents. Ce n’est pas si catastrophique que ça pour les hommes de Mikel Arteta, qui ont joué plus d’une mi-temps en supériorité numérique et qui, à force de pousser, ont fini par revenir au score. Opportuniste et toujours dans les bons coups, Mikel Merino égalise peu avant l’heure de jeu pour remettre les siens sur les rails (58e).

Ce n’est pas ce retour qui aura débridé le jeu stéréotypé des deux équipes. En fin de compte, ce sont même les défenses qui se sont le plus distinguées, avec notamment une excellente performance de Wesley Fofana. L’international français, régulièrement embêté par les blessures ces dernières années, s’est imposé en patron de la défense londonienne pour contrer les offensives de Gyökeres, Saka et consorts… Même le retour du magicien Ødegaard n’y aura rien fait. Dans cet après-midi de football sans grand relief, aucune des deux équipes les plus en forme d’Angleterre n’a su prendre l’ascendant.

Chelsea (4-2-3-1) : Sánchez – Gusto, W.Fofana, T.Chalobah, Cucurella – R.James, Caicedo, Estêvão (Garnacho, 46e), Fernandez, Neto – João Pedro (Delap, 55e). Entraîneur : Enzo Maresca.

Arsenal (4-3-3) : Raya – Timber, Mosquera, Hincapié, Calafiori (Lewis-Skelly, 46e) – Eze (Gyökeres, 72e), Zubimendi (Ødegaard, Rice – Saka, Merino, Martinelli (Madueke, 57e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Revivez Chelsea - Arsenal (1-1)