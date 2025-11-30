S’abonner au mag
  • Serie A
  • J13
  • Pise-Inter (0-2)

Lautaro Martínez porte l’Inter à Pise

TJ
109
  Pise 0-2 Inter

Buts : Lautaro Martínez (69e et 83e) pour l’Inter

L’Inter ne lâche pas son voisin.

Les hommes de Christian Chivu sont venus à bout de Pise ce dimanche, 18e de Serie A. Un déplacement non sans encombres pour les Intéristes, qui ont dû compter sur leur leader d’attaque et capitaine Lautaro Martínez, auteur d’un doublé, pour doucher les espoirs de la ville à la fameuse tour penchée (0-2). En face, l’équipe de Pise, qui comprend dans ses rangs Louis Buffon, fils de Gianluigi, n’a rien pu faire.

Au classement, l’Inter recolle à son voisin, l’AC Milan, leader du championnat avec désormais un petit point d’avance à la fin de cette 13e journée. Pise est premier relégable avec une 18e place au championnat qui lui rappelle très vite son statut de promu dans l’élite du foot italien.

Parfait pour se remettre d’une défaite dans le derby.

TJ






