Lautaro Martinez rend hommage à Achraf Hakimi

Quelle classe, ce Lautaro !

Quelques mois après avoir vécu la plus grande humiliation de l’histoire d’une finale européenne, El Toro a peut-être perdu quelques points de vie, mais sûrement pas son fair-play. Ancien coéquipier du Marocain Achraf Hakimi, l’Argentin a tenu à lui rendre hommage en reproduisant sa célébration en mode pingouin, après sa grave blessure survenue à la suite du très vilain tacle de Luis Díaz ce mardi face au Bayern Munich.

Lautaro Martinez a dédié son but à Achraf Hakimi ! 🇦🇷🫂🇲🇦 pic.twitter.com/7lnziWZjOl — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 5, 2025

Retour en forme

Il ne s’est peut-être pas remis du traumatisme, mais Lautaro n’a pas du tout oublié comment claquer des buts. Le Milanais est le meilleur buteur de l’année 2025 en Ligue des champions avec 12 réalisations, devant un certain Harry Kane et un jeune Français nommé Kylian Mbappé.

Actuellement, troisièmes avec quatre victoires en quatre matchs, les Nerazzurri continuent leur début de saison presque parfait, eux qui sont à un point du premier de Serie A, le Napoli de Scott McTominay.

La troisième finale sera-t-elle la bonne ?

