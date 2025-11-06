S’abonner au mag
  • C1
  • J4
  • Inter Milan-FK Kaïrat Almaty (2-1)

Lautaro Martinez rend hommage à Achraf Hakimi

MH
Lautaro Martinez rend hommage à Achraf Hakimi

Quelle classe, ce Lautaro !

Quelques mois après avoir vécu la plus grande humiliation de l’histoire d’une finale européenne, El Toro a peut-être perdu quelques points de vie, mais sûrement pas son fair-play. Ancien coéquipier du Marocain Achraf Hakimi, l’Argentin a tenu à lui rendre hommage en reproduisant sa célébration en mode pingouin, après sa grave blessure survenue à la suite du très vilain tacle de Luis Díaz ce mardi face au Bayern Munich. 

Retour en forme

Il ne s’est peut-être pas remis du traumatisme, mais Lautaro n’a pas du tout oublié comment claquer des buts. Le Milanais est le meilleur buteur de l’année 2025 en Ligue des champions avec 12 réalisations, devant un certain Harry Kane et un jeune Français nommé Kylian Mbappé.

Actuellement, troisièmes avec quatre victoires en quatre matchs, les Nerazzurri continuent leur début de saison presque parfait, eux qui sont à un point du premier de Serie A, le Napoli de Scott McTominay.

La troisième finale sera-t-elle la bonne ?

En Ligue des champions, le soir du quart d’heure de gloire

MH

À lire aussi
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Les notes du PSG
  • Mondial des clubs
  • Gr. B
  • PSG-Atlético (4-0)
Les notes du PSG

Les notes du PSG

Les notes du PSG
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 1j
86
39
01
Revivez Marseille-Atalanta (0-1)
Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!