Lautaro Martínez se confie sur le traumatisme de la finale perdue face au PSG

TB
Lautaro Martínez se confie sur le traumatisme de la finale perdue face au PSG

Un coup dur pas encore pleinement digéré.

Plus de trois mois après la déconvenue en finale de la Ligue des champions face au PSG, Lautaro Martínez s’est une nouvelle fois confié sur cette deuxième désillusion en trois ans, après celle perdue contre Manchester City en 2023. « Elle m’a beaucoup coûté, j’ai eu du mal à l’accepter, parce que nous étions très confiants et bien préparés. Rien ne s’est passé comme espéré et la douleur a été encore plus grande. Ce sont des cicatrices qu’il faut soigner, avec le temps », a confié l’Argentin dans un entretien à L’Équipe.

Et l’attaquant de développer, à propos de la manière dont il a vécu les jours qui ont suivi. « Mal, mal, mal. […] Il y a eu une semaine où la douleur était très, très grande, très difficile à digérer. » Au point de ne plus adresser la parole à son entourage pendant plusieurs jours. « Je voulais parler aux gens, à mes coéquipiers, mais je n’y arrivais pas. Rien ne sortait. J’étais bloqué, décrit-il encore. J’étais un peu angoissé et triste parce que ça a été un vrai coup dur. Nous avions la possibilité de remporter trois titres (C1, Serie A et Coupe d’Italie) et finalement, on termine comme ça, sans rien. C’est la douleur la plus profonde que j’aie jamais ressentie. »

Rendez-vous en 2027 ?

