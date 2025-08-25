S’abonner au mag
Avec un doublé de Marcus Thuram, l’Inter étrille le Torino

Inter 5-0 Torino

Buts : Bastoni (18e), Thuram (36e et 62e), Lautaro (52e) et Bonny (72e) pour l’Inter

Les maux de la fin de la saison dernière semblent déjà loin pour l’Inter.

Pour leur premier match de Serie A de la saison, les gars de Christian Chivu ont d’entrée mis les points sur les i en explosant le Torino, venu à Giuseppe-Meazza pour servir de punching-ball (5-0). Alessandro Bastoni a été le premier buteur du soir, d’une tête sur corner (1-0, 18e). Sous les yeux de son père Lilian et de son frère Khephren, en tribunes, Marcus Thuram a régalé : le Français s’est offert un doublé, avec une frappe croisée depuis le côté droit de la surface adverse en première période (2-0, 36e) et un coup de tête rageur en deuxième mi-temps (4-0, 62e). Entre-temps, Lautaro Martínez était venu ouvrir son compteur en anticipant une mauvaise relance du Torino et en taclant pour chiper le cuir avant le gardien Franco Israel (3-0, 52e). Le festival intériste s’est conclu sur un but d’un autre Français, Ange-Yoan Bonny, seulement cinq minutes après ses débuts avec l’Inter, d’un joli tir en pivot (5-0, 72e).

Une soirée de rêve pour le finaliste de la Ligue des champions, qui a aussi vu Andy Diouf jouer ses premières minutes en Italie ce lundi soir.

L’Inter domine facilement le Torino

