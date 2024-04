L'Inter fête bien son Scudetto face au Torino

Inter 2-0 Torino

Buts : Çalhanoğlu (56e, 60e S.P.) pour l’Inter

Exclusion : Tameze (49e) côté Torino

C’était la fiesta à San Siro ce dimanche.

Six jours après la conquête de son vingtième Scudetto dans le derby, l’Inter revenait à San Siro – cette fois à domicile – pour profiter avec tous ses tifosi. Il fallait, pour que tout soit parfait, que les Interisti disposent du Torino d’Ivan Juric qui n’a plus gagné en Serie A depuis un mois. Avec la première d’un trio abritral 100% féminin, tout s’est décanté en seconde période quand au retour des vestiaires, appelée par la VAR, Maria Sole Ferrieri Caputi change la couleur de son carton et exclut Adrien Tameze qui avait coupé la route d’Henrikh Mkhitaryan en position de dernier homme.

Une exclusion un peu sévère qui va libérer l’Inter, et permettre à Hakan Çalhanoğlu de briller. Le Turc ouvre le score d’une belle demi-volée avant l’heure de jeu, décalé par Mkhitaryan aux abords de la surface (1-0, 56e) puis double la mise sur penalty quatre minutes plus tard suite à une faute sur Marcus Thuram (2-0, 60e). Il reste désormais un dernier objectif à cet Inter : gagner ses quatre derniers matchs et dépasser la barre des 100 points. Défi relevé ? Sassuolo, Frosinone, la Lazio et le Hellas sont prévenus.