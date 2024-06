Après le nul contre la Pologne, Rabiot fulmine

Un coq bien maladroit.

Après deux matchs où ils s’étaient fait remarquer pour leur inefficacité, les Bleus n’ont pas été plus réalistes ce mardi face à la Pologne (1-1). Encore une fois, les hommes de Didier Deschamps se sont heurtés à la défense adverse. Face à l’Autriche, en ouverture de l’Euro 2024, il avait fallu un but contre son camp, cette fois, c’est un penalty de Kylian Mbappé qui a permis d’inscrire un petit pion au tableau d’affichage. « On doit faire beaucoup mieux, tous, pour marquer », a laconiquement commenté Adrien Rabiot au coup de sifflet final au micro de beIN SPORTS.

À cause de ce nul, l’équipe de France termine deuxième du groupe D, derrière la surprise autrichienne. « C’est frustrant », pour le milieu de la Juventus qui ne dévoile aucun secret en révélant que l’objectif était de terminer en tête. « C’est quand même positif, on est qualifiés », a-t-il tenté de se rassurer. Maintenant, il faudra faire mieux dans le dernier geste, car la France n’a converti aucun de ses 50 derniers tirs dans le jeu à l’Euro.

Qu’on rappelle Paul Pogba !