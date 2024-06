Bradley Barcola frustré pour sa première titularisation avec les Bleus

Les premières fois, c’est souvent ça.

À 21 ans, Bradley Barcola a goûté à ses premières minutes dans un Euro à travers sa première titularisation en équipe de France. Plutôt en vue et toujours entreprenant, l’ailier du Paris Saint-Germain est pourtant sorti déçu à cause du nul concédé par les Bleus face à la Pologne (1-1). « C’est frustrant, on sait qu’on aurait gagné ce match, a-t-il indiqué en zone mixte ce mardi. Je pense qu’on a fait un peu trop de gestion. »

Sur sa prestation individuelle, le jeune attaquant ne s’est pas livré très longuement, mais a fait comprendre qu’il n’était pas pleinement satisfait. « J’étais content d’être titulaire », a-t-il évidemment commenté, avant d’annoncer qu’il pouvait faire « beaucoup, beaucoup mieux » et qu’il pouvait « beaucoup plus apporter ».

Sur le front de l’attaque français, il ne fait pourtant pas tache.

