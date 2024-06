Mike Maignan s’en prend à la règle des penaltys après le but polonais

La colère bleue.

Face à Robert Lewandowski ce mardi, Mike Maignan a d’abord arrêté un penalty pour maintenir l’équipe de France à flot contre la Pologne. Après seulement quelques secondes, l’assistance vidéo est intervenue et a fait retirer le coupe de pied arrêté en raison du placement illicite du portier tricolore. De nouveau à onze mètres, l’avant-centre du FC Barcelone ne s’est pas raté, malgré le plongeon du bon côté du Milanais.

Après la rencontre, ce dernier n’a pas manqué de régir sur les réseaux sociaux. S’il n’avait effectivement pas les pieds sur la ligne au moment du tir, le gardien dénonce la course d’élan de son vis-à-vis, trop saccadée voire interrompue. Sur Instagram, il a effectivement repris, ce mardi, l’un de ses anciens posts sur X, où il critiquait les nouvelles règles de l’IFAB dans l’exercice. Alors qu’il écrivait, en 2023, « les gardiens devront être de dos au moment du tir » et « en cas d’arrêt, coup franc indirect »., il a profité du nouvel incident pour mettre à jour avec : « Tandis que l’attaquant entame sa 87e feinte dans sa course d’élan… »

Dernier rempart et premier tireur.

