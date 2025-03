Antoine Griezmann chipe un record à Lionel Messi en Liga

Espanyol 1-1 Atlético

Buts : Puado (71e SP) pour les Pericos // Azpilicueta (38e) pour les Colchoneros

Assis à la même table que la Pulga.

Titulaire sur la pelouse de l’Espanyol, Antoine Griezmann – qui dispute sa quinzième saison consécutive en Liga – est devenu le joueur étranger comptant le plus de matchs dans l’élite espagnole, avec désormais 521 combats menés aux quatre coins de l’Espagne. C’est un de plus qu’un certain Lionel Messi. Une marque pas vraiment célébrée par les Colchoneros, tenus en échec et qui voient certainement s’envoler leurs derniers espoirs de titre (1-1).

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LALIGA 💥😱 Azpilicueta lance l'Atlético d'un but exceptionnel ! 👏 C'est son premier but avec les Colchoneros, et QUEL GOLAZO ! 🤯 Il n'avait plus marqué depuis 2022 !https://t.co/QWyf3Yiv4t — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 29, 2025

Si l’ouverture du score précoce de Marcos Llorente est refusée pour hors-jeu, ce sont bien les hommes de la capitale qui frappent les premiers. Et avec la manière, s’il vous plaît : sur un ballon repoussé par la défense catalane, César Azpilicueta envoie une volée splendide au fond des filets (0-1, 38e). Dans une rencontre pauvre en occasions franches, l’Atlético pense alors avoir fait le plus dur, jusqu’à ce penalty concédé par Clément Lenglet pour un tirage de maillot. Javi Puado ne tremble pas (1-1, 71e), et l’Espanyol gratte un point précieux dans la course au maintien.

Ce nul fait quand même un heureux, donc.

