S’abonner au mag
  • Liga
  • J1
  • Espanyol-Atlético de Madrid (2-1)

L'Atlético chute d'entrée sur la pelouse de l'Espanyol

TB
L'Atlético chute d'entrée sur la pelouse de l'Espanyol

  Espanyol Barcelone 2-1 Atlético de Madrid

Buts : Rubio (73e) et Milla (84e) pour les Pericos // Álvarez (37e) pour les Colchoneros

Une défaite qu’ils pourraient traîner comme un boulet dans la course au titre.

Devant au score, l’Atlético de Madrid s’est finalement fait renverser sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (2-1). Les Madrilènes avaient pourtant pris les choses par le bon bout en dominant le premier acte, avec en point d’orgue un coup franc magnifique enroulé par Álvarez en pleine lucarne (0-1, 37e). Au retour des vestiaires, l’attaquant argentin a cependant manqué le break en touchant le poteau.

La tête sublime de Milla

Dommage pour les Colchoneros, car Miguel Rubio s’est retrouvé tout seul dans les six mètres pour se jeter et égaliser à bout portant quelques instants plus tard (1-1, 73e). Une égalisation rapidement suivie d’un but aussi splendide qu’important signé Pere Milla, l’ancien joueur d’Elche trouvant la lucarne d’une improbable tête renversée afin d’offrir une victoire surprenante aux Catalans (2-1, 84e).

Une victoire célébrée dans toute la Catalogne.

Antoine Griezmann chipe un record à Lionel Messi en Liga

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez Nantes-PSG (0-1)
Revivez Nantes-PSG (0-1)

Revivez Nantes-PSG (0-1)

Revivez Nantes-PSG (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine