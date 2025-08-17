L'Atlético chute d'entrée sur la pelouse de l'Espanyol

Espanyol Barcelone 2-1 Atlético de Madrid

Buts : Rubio (73e) et Milla (84e) pour les Pericos // Álvarez (37e) pour les Colchoneros

Une défaite qu’ils pourraient traîner comme un boulet dans la course au titre.

Devant au score, l’Atlético de Madrid s’est finalement fait renverser sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (2-1). Les Madrilènes avaient pourtant pris les choses par le bon bout en dominant le premier acte, avec en point d’orgue un coup franc magnifique enroulé par Álvarez en pleine lucarne (0-1, 37e). Au retour des vestiaires, l’attaquant argentin a cependant manqué le break en touchant le poteau.

La tête sublime de Milla

Dommage pour les Colchoneros, car Miguel Rubio s’est retrouvé tout seul dans les six mètres pour se jeter et égaliser à bout portant quelques instants plus tard (1-1, 73e). Une égalisation rapidement suivie d’un but aussi splendide qu’important signé Pere Milla, l’ancien joueur d’Elche trouvant la lucarne d’une improbable tête renversée afin d’offrir une victoire surprenante aux Catalans (2-1, 84e).

Une victoire célébrée dans toute la Catalogne.

